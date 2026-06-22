ВС РФ заняли десять опорных пунктов в районе Красного Лимана

Российские войска заняли 46 зданий в Красном Лимане Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, бойцы группировки войск «Запад» заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий», — говорится в сообщении министерства.

До этого пленный военнослужащий 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Юрий Контробай заявил, что украинские войска практически утратили Красный Лиман, а их положение продолжает ухудшаться.

По его словам, Красный Лиман для ВСУ фактически потерян, а военнослужащим, которые оказываются на этом направлении, крайне сложно покинуть свои позиции. Он также утверждает, что многие украинские бойцы, осознавая ситуацию, оставляют позиции.

Красный Лиман находится на севере ДНР и считается одним из крупных логистических узлов ВСУ. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Запад» берут оставшиеся силы противника в городе в огневой мешок. В ведомстве отмечали, что освобождение Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее военный эксперт высказался о темпах продвижения ВС РФ в зоне СВО.