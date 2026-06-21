Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ с логистикой в Константиновке

Марочко: удары ВС РФ лишили ВСУ снабжения в Константиновке
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Удары российских войск лишили снабжения украинскую группировку в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Марочко отметил, что о сложной ситуации в Константиновке говорят и некоторые украинские источники. По его оценке, украинское командование испытывает трудности с восполнением потерь и обеспечением подразделений необходимыми ресурсами. По его словам, логистическая инфраструктура Вооруженных сил Украины в районе города серьезно пострадала, что затрудняет доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава.

Эксперт подчеркнул, что снабжение войск продолжается в ограниченных объемах, что, по его мнению, ослабляет возможности украинской группировки в этом районе.
При этом, как уточнил Марочко, Киев продолжает предпринимать попытки поддерживать подразделения в Константиновке с помощью беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов для доставки необходимых грузов.

20 июня Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке. По информации ведомства, сейчас в юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее эксперт рассказал о положении российских сил в районе Константиновки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!