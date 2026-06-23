Заказчиков атаки на автобус в Брянской области объявили в международный розыск

Бастрыкин: заказчиков атаки на автобус с детьми под Брянском объявили в розыск

Заказчики атаки украинских войск на автобус с детьми в Брянской области были объявлены в розыск. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

«Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», — сказал глава ведомства.

17 июня Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии: в результате атаки не выжила сопровождавшая детей женщина, несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины, однако в Киеве вскоре после атаки заявили, что не признают своей причастности к этому инциденту.

23 июня Следственный комитет России установил причастных к атаке на автобус. По данным ведомства, к организации удара имеют отношение командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

Ранее в минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области.