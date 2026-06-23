В Донецке под удар дрона ВСУ попал грузовик дорожного предприятия

Мужчина получил ранение при атаке беспилотника на грузовик дорожного дорожного предприятия на западе Донецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожное ремонтно‑строительное управление» в Петровском районе ранение получил мужчина 1970 года рождения», — написал он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Калининском районе Горловки при атаке на автобус городского маршрута №2 ранения средней степени тяжести получили подросток 2008 года рождения, а также трое мужчин и 11 женщин.

22 июня штаб обороны ДНР сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались спрятать на крыше жилого дома в Донецке три тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга», чтобы днем активировать их и нанести удары по мирным жителям. Бдительные граждане обратились в УФСБ по ДНР и рассказали, что на крышу приземлились дроны. В настоящее время квадрокоптеры обезврежены.

Ранее Пушилин рассказал, как «Купол Донбасса» спасает жителей ДНР.