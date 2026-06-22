В ДНР 18 мирных жителей пострадали из-за атак украинских войск

В ДНР 18 мирных жителей, в том числе подросток, пострадали из-за атак БПЛА ВСУ. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что в Калининском районе Горловки при атаке на автобус городского маршрута №2 ранения средней степени тяжести получили подросток 2008 года рождения, а также трое мужчин и 11 женщин.

«Сегодня ночью во время тушения пожара на открытой территории, вызванного атакой со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.), вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил сотрудник МЧС России», — сообщил Пушилин.

Также, по его словам, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили двое мужчин.

Глава ДНР подчеркнул, что всем пострадавшим предоставляют медпомощь.

Кроме того, Пушилин добавил, что в результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автобус, спецтехника МЧС и грузовые автомобили.

До этого ВСУ нанесли удары по подмосковному центру космической связи «Дубна». Люди не пострадали, работа станции не нарушена. В Госдуме объяснили, что Киев таким образом пытается принудить Москву к переговорам, а также нарушить передачу данных через спутники. Депутат ГД Андрей Колесник призвал расследовать причастность Запада к удару и привлечь виновных к ответственности.

Ранее российский боец спас ребенка от БПЛА.