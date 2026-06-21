Пушилин рассказал, как «Купол Донбасса» спасает жителей ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) за неделю сорвали более сотни атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленных на мирных жителей и инфраструктуру. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере «Макс».

Он рассказал, что благодаря работе системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводных огневых групп было предотвращено более 128 террористических атак ВСУ.

По информации главы региона, в Петровском районе Донецка ВСУ пытались атаковать мирные кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон» с осколочно-фугасными боезарядами, в Ясиноватой сбиты три дрона, нацеленные на железнодорожный узел, недалеко от электростанции под Волновахой были перехвачены дроны «Б-2» и «Рубака», вооруженные осколочно-фугасными боеприпасами, а в Горловке сбит еще один украинский ударный дрон «Батон», которым ВСУ намеревались нанести удар по административному зданию.

В марте Пушилин отмечал, что Купол Донбасса» показывает высокие результаты — процент поражения дронов ВСУ достаточно высокий. При этом глава ДНР уточнил, что ответственные службы не останавливаются в вопросе развития системы.

Ранее Путин отметил важность развития системы ПВО в рамках ОДКБ.