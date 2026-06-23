«Теряет территорию»: Путин заявил о стремительном ухудшении ситуации на фронте для Киева

Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, противник теряет одну территорию за другой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой... взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, Украина пытается создать России проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

Глава государства поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре.

До этого Путин заявил, что украинские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы «раскачать общество». Он отметил, что сейчас на ВСУ работает весь Запад и огромным потоком поставляет Киеву БПЛА, «чтобы создать какую-то неуверенность в действиях» Вооруженных сил РФ.

Ранее Путин прокомментировал отрытое письмо Зеленского.