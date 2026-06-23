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Армия

Губернатор Курской области рассказал о последствиях атаки дронов

Хинштейн: в Курской области в результате атаки дрона пострадал мужчина
Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали Рыльский район в Курской области, пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки был ранен 71-летний житель деревни 1-е Яньково. У мужчины выявили легкие повреждения головы, ему оказали медицинскую помощь в поликлинике Рыльской центральной районной больницы.

Хинштейн добавил, что врачи будут наблюдать мужчину амбулаторно.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 июня перехватили 143 беспилотника ВСУ над российскими регионами.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на данные российского Минобороны, сообщило, что силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией регионов РФ не менее 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».

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