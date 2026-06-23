Путин заявил об освобождении исторических земель в зоне СВО

Российские военные освобождают в зоне специальной военной операции (СВО) исторические земли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли», — сказал он на встрече с выпускникам высших военно-учебных заведений.

Путин также заявил, что сегодня страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. По словам российского лидера, западные государства используют лживые заявления о якобы военной угрозе со стороны РФ для обоснования своей радикальной милитаризации.

Президент подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.

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