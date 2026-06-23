Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Путин заявил об освобождении исторических земель в зоне СВО

Путин: ВС РФ освобождают в зоне СВО исторические земли
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Российские военные освобождают в зоне специальной военной операции (СВО) исторические земли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли», — сказал он на встрече с выпускникам высших военно-учебных заведений.

Путин также заявил, что сегодня страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. По словам российского лидера, западные государства используют лживые заявления о якобы военной угрозе со стороны РФ для обоснования своей радикальной милитаризации.

Президент подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.

Ранее Лавров объяснил иностранным послам смысл фразы Путина «Работайте, братья!»

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!