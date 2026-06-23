Лавров объяснил иностранным послам смысл фразы Путина «Работайте, братья!»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России объяснил иностранным послам происхождение и значение выражения «Работайте, братья!», которое вспомнил в начале июня президент Владимир Путин.

Лавров пояснил, что эти слова много лет назад передал по рации в последние минуты жизни российский военнослужащий из Дагестана, которого на Кавказе окружили террористы. Министр отметил, что впоследствии боевики были уничтожены, и заявил, что такая же участь, по его словам, ждет их современных последователей.

5 июня во время выступления на ПМЭФ Путин обратился к российским военнослужащим словами «Работайте, братья!». Президент подчеркнул, что вся страна гордится защитниками Отечества и надеется на них.

Глава государства также заявил, что в послании Владимира Зеленского присутствовали, по его оценке, элементы хамства. Путин выразил мнение, что украинский лидер пытается создать условия, при которых переговоры станут невозможными, после чего решил обратиться не к украинской стороне, а к российским военным на линии фронта со словами поддержки.

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