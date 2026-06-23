Мирошник рассказал о рекордном числе пострадавших в РФ за неделю при атаках ВСУ

Мирошник заявил, что более 290 жителей пострадали за неделю при атаках ВСУ

Более 290 россиян пострадали за неделю при ударах украинской армии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«За прошедшие семь дней от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей», — сказал Мирошник.

Это наибольшее число пострадавших за неделю с начала года, подчеркнул он.

Ранее дипломат заявлял, что Киев перешел к открытому террору против транспортной инфраструктуры РФ.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на данные российского Минобороны, сообщило, что силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией регионов РФ не менее 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

С 9 по 14 июня средства ПВО России перехватили не менее 4188 дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».