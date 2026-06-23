В зоне СВО пес спас четырех российских бойцов ценой своей жизни

Стаффордширский терьер по кличке Дизель спас четверых российских разведчиков от украинского дрона ценой собственной жизни. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Воробей».

По словам военного, бойцы двигались группами по двое, когда на них вылетел FPV-дрон.

«Пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету... Дрон разорвался», — поделился «Воробей».

Благодаря собаке никто из разведчиков не пострадал.

До этого стрелок из группировки войск «Юг» с позывным «Волк» говорил, что российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) помогает собака по кличке Ешка, которая предупреждает о приближении вражеских дронов.

Служебные собаки в зоне СВО получили защитную экипировку, состоящую из бронежилета, поводка и ошейника. 11 комплектов защитной амуниции для животных, задействованных в Херсонской области, отправила компания «Зоодруг» в рамках благотворительной акции. Бронежилеты предназначены для немецких и восточно-европейских овчарок, которые выполняют важные задачи: обнаруживают и нейтрализуют мины и дроны, обследуют здания, участвуют в эвакуации раненых и предупреждают об артобстрелах. На приобретение защитного набора для собак пожертвовали около 200 тысяч рублей.

Ранее военкор рассказал, каких питомцев держат военнослужащие РФ в зоне СВО.