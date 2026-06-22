Российский боец рассказал о спасении ребенка от дрона ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр», заместитель военного коменданта полка Артем Якут спас от украинского беспилотника 11-летнего ребенка. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Инцидент произошел в городе Родинское в Донецкой народной республике.

По словам бойца, он собой закрыл мальчика в тот момент, когда дрон готовился нанести удар. Российские военнослужащие вовремя уничтожили БПЛА.

Якут получил осколочные ранения, ребенок же не пострадал и был успешно перевезен в тыл.

До этого фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» с позывным «Тихий» рассказал, как за четыре месяца работы на передовой в Сумской области спас более 40 военнослужащих и организовал их эвакуацию в тыловые подразделения для дальнейшего этапа медицинской эвакуации. В общей сложности, по его словам, на боевых задачах он провел около четырех месяцев с перерывами на отдых.

Ранее российские врачи провели на фронте уникальную операцию и спасли зрение бойцу.