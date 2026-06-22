Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российский боец спас ребенка от БПЛА

Российский боец рассказал о спасении ребенка от дрона ВСУ в ДНР
Inna Varenytsia/Reuters

Российский военнослужащий 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр», заместитель военного коменданта полка Артем Якут спас от украинского беспилотника 11-летнего ребенка. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Инцидент произошел в городе Родинское в Донецкой народной республике.

По словам бойца, он собой закрыл мальчика в тот момент, когда дрон готовился нанести удар. Российские военнослужащие вовремя уничтожили БПЛА.

Якут получил осколочные ранения, ребенок же не пострадал и был успешно перевезен в тыл.

До этого фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» с позывным «Тихий» рассказал, как за четыре месяца работы на передовой в Сумской области спас более 40 военнослужащих и организовал их эвакуацию в тыловые подразделения для дальнейшего этапа медицинской эвакуации. В общей сложности, по его словам, на боевых задачах он провел около четырех месяцев с перерывами на отдых.

Ранее российские врачи провели на фронте уникальную операцию и спасли зрение бойцу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!