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Армия

Житель Кузбасса пострадал при атаке дрона ВСУ в ДНР

Мэр Приходько: в Горловке в результате атаки БПЛА пострадал житель Кузбасса
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Житель Кузбасса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке Донецкой народной республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Мужчина получил травмы, выполняя рабочие обязанности, когда ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотников.

Кемеровская область с июня 2022 года является регионом-шефом Горловки. В рамках сотрудничества Кузбасс оказывает помощь в восстановлении объектов городской инфраструктуры.

Накануне в курском городе Рыльск при атаке дрона пострадала 31-летняя жительница. По словам Александра Хинштейна, у раненой женщины черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. Врачи оказали ей первую помощь, в больницу пострадавшая ложиться отказалась. Медики будут навещать ее дома.

В тот же день в Запорожской области осколки сбитого дрона повредили рейсовый автобус на трассе Р-280. Автобус следовал из Мелитополя в село Фруктовое. В середине маршрута — при выезде из села Кирпичное — при падении осколков БПЛА у транспортного средства были повреждены стекла и бок.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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