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Армия

В ДНР при взрыве боеприпаса ВСУ погибла женщина

Мэр Горловки: при взрыве суббоеприпаса в городе погибла мирная жительница
Телеграм-канал «SHOT»

В результате взрыва украинского боеприпаса в Горловке в Донецкой народной республике погибла женщина. Об этом в своем Telegaram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он пояснил, что гибель мирной жительницы произошла в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик» Вооруженных сил Украины.

Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.

20 июня сообщалось, что пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Горловке. Кроме того, при ударе беспилотника ранения получил мирный житель, повреждения получил легковой автомобиль.

В этот же день Вооруженные силы Украины сбросили с дрона взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги Луганской народной республики в сторону Ростовской области.

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