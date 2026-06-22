В Минобороны рассказали о ситуации в Константиновке

Минобороны: ВС РФ освободили 103 здания в Константиновке за сутки

В Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) соединения и части «Южной» группировки войск продолжают наступление на всех направлениях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта.

«За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания», — заявили в Минобороны.

По данным министерства, украинские войска потеряли до 85 военных, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА.

22 июня командир батальона 78-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные взяли под контроль южную сторону города Константиновка.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что удары ВС РФ лишили снабжения группировку ВСУ в населенном пункте.

По его словам, о сложной ситуации в Константиновке говорят и некоторые украинские источники. Как отметил Марочко, украинское командование испытывает трудности с восполнением потерь и обеспечением подразделений необходимыми ресурсами. Логистическая инфраструктура ВСУ в районе города серьезно пострадала, что затрудняет доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.