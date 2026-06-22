Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны рассказали о ситуации в Константиновке

Минобороны: ВС РФ освободили 103 здания в Константиновке за сутки
Евгений Биятов/РИА Новости

В Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) соединения и части «Южной» группировки войск продолжают наступление на всех направлениях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские войска уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта.

«За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания», — заявили в Минобороны.

По данным министерства, украинские войска потеряли до 85 военных, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА.

22 июня командир батальона 78-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные взяли под контроль южную сторону города Константиновка.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что удары ВС РФ лишили снабжения группировку ВСУ в населенном пункте.

По его словам, о сложной ситуации в Константиновке говорят и некоторые украинские источники. Как отметил Марочко, украинское командование испытывает трудности с восполнением потерь и обеспечением подразделений необходимыми ресурсами. Логистическая инфраструктура ВСУ в районе города серьезно пострадала, что затрудняет доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!