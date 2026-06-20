Российский снайпер рассказал об уничтожении дрона «Баба-Яга» с одного выстрела

Снайпер из 428-го полка российской группировки войск «Центр» с позывным «Семен» рассказал, как сбить тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» с первого выстрела. Подробностями он поделился с РИА Новости.

По словам российского военнослужащего, чтобы сбить «Бабу-Ягу» с первого раза, нужно целиться в батарейный отсек дрона – это его слабое место.

«При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз»,– уточнил «Семен».

Снайпер добавил, что подбитая «Баба-Яга» при падении может зацепиться за деревья и остаться с минимальными повреждениями, но при ударе о землю чаще всего происходит подрыв боевой части дрона.

До этого стало известно, что костромские десантники из состава группировки войск «Днепр» сбили октокоптер R-18 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каховском направлении. Снайперская пара отследила маршрут беспилотника, после чего устроила засаду и поразила цель с первого выстрела с расстояния около 800 метров.

Ранее в Запорожской области ликвидировали женщину-снайпера ВСУ.