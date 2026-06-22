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Армия

Военный эксперт раскрыл, способны ли ВСУ вести наступление

Военэксперт Леонков: ВСУ не в состоянии вести наступление в зоне СВО
Andriy Andriyenko/AP

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков ответил на вопрос Tsargrad.tv о том, ждать ли наступательных действий со стороны Украины. По его мнению, для этого у Киева нет ни сил, ни средств. Единственное, на что способен противник — это устраивать террористические атаки на российские города, отметил эксперт.

«Потому что санкционные пакеты не работают, а прямые террористические атаки, как они считают, принесут должный результат. Только они забывают одну вещь, что на такого рода атаки все-таки будет ответка. И не обязательно по территории Украины. Те мощные ответные атаки, которые идут сейчас по Украине, это как бы первая фаза. Если в Европе не остановятся, то будет и вторая, и третья», — сказал Леонков.

Как считает аналитик, если Вооруженные силы России остановятся и оставят противнику хоть клочок земли, то впоследствии там будут размещены войска НАТО. По его словам, это значит, что идти придется до самого Киева.

Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев до этого заявил, что России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР.

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