В Воронеже три человека пострадали при атаке ВСУ

Губернатор Гусев: в результате атаки на Воронеж пострадали три человека

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили над территорией города несколько высокоскоростных воздушных целей.

«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном — в тяжелом состоянии», — написал глава региона.

Гусев добавил, что также в результате попытки атаки были повреждены фасады и остекление нескольких жилых домов, производственные объекты одного из предприятий, а также ряд автомобилей. В настоящее время информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow.

20 июня Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа при падении обломков дрона пострадала 14-летняя девочка. Глава региона уточнил, что жизнь подростка была вне опасности.

Ранее в сети появилось видео предположительного применения ракеты «Бандероль».