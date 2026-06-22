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Армия

Еще один дом поврежден при атаке беспилотника на Тульскую область

Миляев: под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась крыша дома
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Еще один дом был поврежден в результате атаки украинского беспилотника на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В населенном пункте под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась кровля частного дома», — написал Миляев.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Незадолго до этого глава региона предупредил, что на территории Тульской области объявлена ракетная опасность.

За час ракетную опасность объявили сразу в 12 регионах страны.

Утром губернатор сообщал, что украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в городе Щекино. По его данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее эксперты назвали цели атаки ВСУ на Москву.

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