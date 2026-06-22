Жители Воронежа заявили об атаке ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Воронежу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, на город была совершена попытка атаки с помощью ракет.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава области.

20 июня Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа при падении обломков дрона пострадала 14-летняя девочка. Губернатор уточнил, что жизнь подростка была вне опасности.

19 июня на подлете к Воронежу дежурные силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. По словам главы региона, пострадавших и разрушений не было.

Ранее в сети появилось видео предположительного применения ракеты «Бандероль».