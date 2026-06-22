Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Жители Воронежа заявили об атаке ВСУ

Baza: ВСУ ударили по Воронежу ракетами
Михаил Фомичев/РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Воронежу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, на город была совершена попытка атаки с помощью ракет.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава области.

20 июня Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа при падении обломков дрона пострадала 14-летняя девочка. Губернатор уточнил, что жизнь подростка была вне опасности.

19 июня на подлете к Воронежу дежурные силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. По словам главы региона, пострадавших и разрушений не было.

Ранее в сети появилось видео предположительного применения ракеты «Бандероль».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!