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Армия

На подлете к Воронежу сбили беспилотник

Гусев: непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже отменена
Станислав Красильников/РИА Новости

Непосредственная опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Воронежа и Нововоронежа. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на подлете к Воронежу дежурные силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Гусев добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.

Губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории Воронежской области.

18 июля в пресс-службе Минобороны России заявили, что с 07:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над регионами в течение дня 234 дрона Вооруженных сил Украины

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили 992 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 10 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго». По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.

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