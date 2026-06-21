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Армия

Под Курском при ударе БПЛА ранена женщина

В Курской области женщина пострадала при атаке беспилотника
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В городе Рыльск при атаке дрона пострадала 31-летняя жительница, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник сообщил, что у раненой женщины черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма (контузия). Врачи оказали ей первую помощь, в больницу пострадавшая ложиться отказалась. Медики будут навещать ее дома.

Вооруженные силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили почти тысячу дронов.

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что центр приложения усилий со стороны Украины и ее союзников в ходе боевых действий окончательно сместился в воздушную сферу. Эксперт проанализировал, как будет развиваться обстановка в дальнейшем.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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