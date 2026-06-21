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Армия

В Запорожской области БПЛА повредил пассажирский автобус

В Запорожской области обломки дрона повредили рейсовый автобус
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

В Запорожской области осколки сбитого дрона повредили рейсовый автобус на трассе Р-280. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник уточнил, что автобус следовал из Мелитополя в село Фруктовое. В середине маршрута — при выезде из села Кирпичное — при падении осколков БПЛА у транспортного средства были повреждены стекла и бок. Внутри в это время находились водитель и два пассажира, они не пострадали.

Днем 17 июня автобус с детской футбольной командой из Белоруссии подвергся атаке ВСУ на территории Брянской области. Группа направлялась на отдых и спортивные мероприятия в Геленджик. В результате удара пострадали пятеро детей и трое взрослых. Одна женщина не выжила.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины. Однако в Киеве вскоре после атаки стали отрицать свою причастность к данному инциденту.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.

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