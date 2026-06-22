Силы ПВО уничтожили свыше 300 беспилотников над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 июня выявили и уничтожили 301 украинский беспилотник над 14 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько часов назад сообщил, что силы ПВО уничтожил на подлете к столице 60 украинских беспилотников. За два дня до этого Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 БПЛА, пытавшихся атаковать город.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за минувшую ночь в небе над регионом уничтожили 18 беспилотников.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.