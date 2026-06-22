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Армия

Глава Воронежской области рассказал о сбитых беспилотниках

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили 18 БПЛА за ночь
Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшую ночь в небе над регионом уничтожили 18 беспилотников.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО противовоздушной обороны в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов», — поделился Гусев.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Также Гусев напомнил, что режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории региона.

21 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в городе Рыльск при атаке дрона пострадала 31-летняя жительница.

Чиновник сообщил, что у раненой женщины черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма контузия. Врачи оказали ей первую помощь, в больницу пострадавшая ложиться отказалась. Медики будут навещать ее дома.

Вооруженные силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО сбили почти тысячу дронов.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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