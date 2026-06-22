Силы ПВО сбили почти 60 дронов на подлете к Москве

Собянин: еще 13 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об уничтожении еще 13 беспилотников, летевших к столице.

«13 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении, опубликованном в 4:22 мск.

В ночь на 20 июня Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

За два дня до этого Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.

Комментируя атаки на Москву, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские системы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность при отражении налетов украинских беспилотников. По его словам, атаки продолжаются, а их последствия оперативно устраняются.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.