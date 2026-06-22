Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Силы ПВО сбили почти 60 дронов на подлете к Москве

Собянин: еще 13 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Станислав Красильников/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об уничтожении еще 13 беспилотников, летевших к столице.

«13 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении, опубликованном в 4:22 мск.

В ночь на 20 июня Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

За два дня до этого Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.

Комментируя атаки на Москву, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские системы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность при отражении налетов украинских беспилотников. По его словам, атаки продолжаются, а их последствия оперативно устраняются.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!