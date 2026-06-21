Почти 170 БПЛА атаковали Россию

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 13 часов уничтожили над 12 регионами страны, Азовским и Черным морями 168 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 7:00 до 20:00. Беспилотники ликвидировали над Крымом, Московским регионом, Кубанью, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Прошлой ночью беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением.

На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, атакованы паром «Панагия» и нефтебаза в Краснодарском крае.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.