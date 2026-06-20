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Общество

ВСУ сбросили взрывное устройство на оживленную трассу в ЛНР, есть жертвы

Пасечник: мужчина погиб, пытаясь обезвредить взрывное устройство на трассе в ЛНР
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги Луганской народной республики в сторону Ростовской области. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».

По его информации, в это время по трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых. Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его, однако произошел взрыв. В результате погибли двое жителей.

Пасечник также сообщил, что в настоящее время ограничено движение транспорта на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский», между поселком Должанский и городом Ровеньки, там работают инженеры-саперы.

До этого в Белгороде перекрыли движение на дороге после того, как украинский дрон нанес удар по грузовику. Водитель грузовика не выжил.

В тот же день ВСУ ударили по двухэтажному автобусу спортивной школы в Брянской области. В салоне в это время находилась детская команда из белорусского Гомеля, направлявшаяся на отдых в Геленджик.

Ранее в Белгородской области врач пострадала в результате атаки ВСУ.

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