В ДНР дрон атаковал пассажирский автобус

Приходько: автобус получил повреждения в результате атаки БПЛА в Горловке

Пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки поврежден пассажирский автобус», — говорится в публикации.

Мэр также сообщил, что при атаке беспилотником ранения получил мирный житель, повреждения получил легковой автомобиль.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что украинские военные атаковали в городе детский сад №3, ударив по генератору здания. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 20 июня.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.