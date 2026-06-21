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Армия

Командир ВС РФ рассказал, что помогло прорвать оборону ВСУ в Константиновке

Командир с позывным ДЗ: оборону ВСУ в Константиновке помогла прорвать листва
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военные осуществили прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Константиновке Донецкой Народной Республики благодаря началу весенней «зеленки» — появлению листвы на деревьях, которая лишила врага возможности эффективно контролировать воздушное пространство с помощью беспилотников. Об этом в разговоре с ТАСС заявил командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск с позывным ДЗ.

«Вся оборона у них (ВСУ. — «Газета.Ru») зависит от круглосуточного контроля неба, так как они все контролируют, смотрят, летают. И как уже «зеленка» (листва на деревьях. — «Газета.Ru») пошла, все уже, деревья как начали цвести, и все уже, по зеленке уже заходим, свободно работаем», — сказал офицер.

По его словам, сопротивление украинских бойцов в населенном пункте составляет около 50% от ожидаемого. Командир отметил, что противник имеет обученные подразделения и использует вооружение и технику НАТО.

До этого украинские военные рассказали, что для ВСУ складывается «действительно напряженная» и критическая ситуация в Константиновке.

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.

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