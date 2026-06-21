В Севастополе обезвредили боевую часть БПЛА, упавшего в центре города

Специалисты обезвредили боевую часть беспилотника, упавшего на крышу многоквартирного жилого дома в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛА», — написал он.

Взрывоопасный предмет вывозят на полигон для уничтожения. В данный момент жители дома возвращаются, добавил губернатор.

Утром Развожаев сообщил, что беспилотник, подавленный силами РЭБ во время утренней атаки, упал на крышу многоквартирного дома в Севастополе. По данным губернатора, никто не пострадал, людей эвакуировали в место временного размещения.

Кроме того, в воскресенье губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 30 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров.

Ранее беспилотники атаковали паром в Керченском проливе.