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Армия

Беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Севастополе

Развожаев: в Севастополе на крышу дома упал подавленный РЭБ беспилотник
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал на крышу многоквартирного дома в Севастополе, территория оцеплена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В результате утренней атаки ВСУ один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города», — написал он.

По данным губернатора, никто не пострадал, предварительно, беспилотник с полным боезарядом.

В данный момент территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с упавшим дроном, добавил Развожаев.

Утром губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 30 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщал об атаке БПЛА на паром в Темрюкском районе.

Ранее часть Крыма была обесточена из-за повреждений в электросетях.

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