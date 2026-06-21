БПЛА ударил по многоэтажке под Белгородом

В городе Строитель под Белгородом из-за атаки дрона загорелся балкон многоэтажки

В городе Строитель беспилотник ударил по многоквартирному дому, сообщил в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

Там заявили, что из-за взрыва БПЛА в одной квартире загорелся балкон. Пожарные потушили возгорание. Кроме того , в многоэтажке повреждены фасад и окна. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Предварительно, жители дома не пострадали.

В ночь на воскресенье, 21 июня, Вооруженные силы Украины также атаковали Севастополь. В районе Балаклавы и мыса Фиолент российские силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы сбили четыре дрона.

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что БПЛА уничтожают из разных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Власти призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности, покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

Ранее Британия испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.