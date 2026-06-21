Взрыв произошел на севере Украины

Взрывы произошли в городе Сумы, находящемся на севере Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах слышали взрыв», — сказано в сообщении в Telegram-канале этого СМИ.

«Общественное» не приводит подробностей.

Согласно данным онлайн карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области Украины действует воздушная тревога.

Чуть ранее стало известно, что в городе Хмельницкий, расположенном на западе Украины, произошли взрывы.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в Сумах и Одессе раздались взрывы.

20 июня власти подконтрольного Киеву города Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. Соответствующие меры были предприняты после взрывов. Объезд осуществляется через новый мост, а также через плотину ДнепроГЭС.

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