ВС США: Иран не контролирует Ормузский пролив

Иран не контролирует Ормузский пролив, написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

В посте он процитировал официального представителя центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана первого ранга Тима Хокинса.

«Движение судов продолжается, и вооруженные силы США отслеживают ситуацию, чтобы так оставалось и впредь», — привел его слова Равид.

20 июня ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало израильских военных, которые ночью продвигались к району недалеко от Набатии на юге Ливана. После этого Иран закрыл Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля.

КСИР (Корпус стражей исламской революции) предупредил, чтобы все суда в районе Персидского залива не приближались к Ормузу из соображений безопасности. Однако вскоре три индийских танкера с сырой нефтью безопасно его пересекли.

Ранее США и Иран отменили переговоры в Швейцарии.