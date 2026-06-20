Танкеры Индии безопасно прошли через Ормуз вопреки предупреждению КСИР

Три танкера с сырой нефтью под флагами Индии пересекли Ормузский пролив

Три индийских танкера с сырой нефтью пересекли Ормузский пролив, написал в соцсети X министр судоходства страны Сарбананда Соновал.

Чиновник уточнил, что под флагами Индии через Ормуз прошли Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Heral.

«Безопасный проход обеспечен! Три танкера <…> с успехом прошли Ормузский пролив сегодня и направляются в сторону Индии», — сообщил министр.

Он добавил, что на борту кораблей находятся 94 человека.

На этой неделе США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Он предусматривает в том числе восстановление судоходства через Ормуз.

Однако 20 июня ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало израильских военных, которые ночью продвигались к району недалеко от Набатии на юге Ливана. После этого Иран закрыл Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля. КСИР (Корпус стражей исламской революции) предупредил все суда в районе Персидского залива не приближаться к Ормузу из соображений безопасности.

Ранее США и Иран отменили переговоры в Швейцарии.