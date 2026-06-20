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Армия

КСИР запретил судам приближаться к Ормузскому проливу

ВМС КСИР рекомендовали судам не приближаться к району Ормузского пролива
Stringer/Reuters

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредили все суда в районе Персидского залива не приближаться к Ормузскому проливу. Об этом говорится в заявлении в Telegram.

«Подчеркивается, что Ормузский пролив закрыт, и судам не следует приближаться к проливу. В противном случае их безопасность будет под угрозой», — заявили в КСИР.

Накануне издание Bild сообщило, что Иран снова закрыл Ормузский пролив. В районе морского пути, как утверждалось, прозвучали предупредительные выстрелы.

На фоне этого представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что данные о закрытии Ормузского пролива не соответствуют действительности. У Вашингтона нет свидетельств того, что Тегеран продолжает перекрывать судоходство в Ормузе, отметил 20 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны США и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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