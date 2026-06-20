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Армия

Медведев ответил на «голландскую блевотину» о концлагерях для россиян

Медведев: Россия не будет создавать концлагеря для европейцев
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данные посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды рассматривают возможность создания лагеря для размещения российских военнопленных в случае конфликта с Россией. В своем канале в «Макс» он назвал данную инициативу «наркотической голландской блевотиной».

По его словам, в отличие от «мерзкой старухи Европы», Россия концлагеря для европейцев создавать не будет и не потому, что это безнравственно.

«... А просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — резюмировал Медведев.

17 июня газета Algemeen Dagblad написала, что в Нидерландах, на полигоне Марнехёйзене, прошли учения, в ходе которых тестировался лагерь для содержания 2 тыс. российских военнопленных. В материале отмечается, что это первый случай за более чем 30 лет, когда в стране проводят учения, посвященные содержанию под стражей в таком масштабе.

В российской дипмиссии в Гааге в свою очередь отметили, что нескончаемые антироссийские инициативы нидерландских властей с каждым днем приобретают все более гротескные формы. При этом градус абсурда доходит до совершенно немыслимого уровня, отметили в посольстве.

Ранее в Нидерландах объявили РФ ключевой угрозой безопасности.

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