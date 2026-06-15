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Армия

Страна ЕС тестирует лагерь для российских военнопленных

Посольство России: Нидерланды тестируют размещение лагеря для военнопленных РФ
Yves Herman/Reuters

Нидерланды тестируют сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай, если будет конфликт с Россией. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

«Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», — сказали в дипмиссии.

По ее информации, речь идет, в частности, о строительстве бараков и обустройстве охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».

Как заявили в посольстве, создается впечатление, что нескончаемые антироссийские инициативы нидерландских властей, которые с каждым днем приобретают все более гротескные формы, намеренно испытывают терпение РФ. При этом градус абсурда доходит до совершенно немыслимого уровня, отметили в дипмиссии.

Там добавили, что при развязывании Европой войны против России лагеря для пленных там «уже точно не пригодятся».

По данным газеты Algemeen Dagblad, армия Нидерландов на текущей неделе проводит в Марнехёйзене в провинции Гронинген масштабные испытания нового проекта лагеря, чтобы в случае крупного конфликта разместить на его территории до 2 тыс. захваченных российских военнопленных.

На прошлой неделе Нидерланды выступили за включение мер, направленных на сокращение «теневого флота», в 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

Ранее в Нидерландах объявили РФ ключевой угрозой безопасности.

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