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Армия

В стране НАТО прошли учения по содержанию российских военнопленных

Algemeen Dagblad: Нидерланды протестировали лагерь на 2 тыс. российских пленных
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В Нидерландах прошли учения, в ходе которых тестировался лагерь для содержания 2 тыс. российских военнопленных. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.

В материале отмечается, что это первый случай за более чем 30 лет, когда в стране проводят учения, посвященные содержанию под стражей в таком масштабе.

Лагерь был развернут на полигоне Марнехёйзене. По словам начальника командования оперативной поддержки сухопутных войск Нидерландов бригадного генерала Николь де Вольф, лагерь является новой моделью мест содержания под стражей. Так, вместо сторожевых вышек с часовыми, наблюдение за территорией проводится с высоких мачт, оснащенных современными камерами. Кроме того, для набюдения может применяться беспилотник, который в режиме реального времени передает на центральный командный пункт.

Внутри лагеря пленные размещаются в небольших бараках и спят на двухъярусных кроватях. Офицеры и солдаты содержатся вместе группами примерно по 20 человек в каждом отсеке.

15 июня помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад готовит сценарии превентивных ударов по морским базам России.

Ранее в Германии заявили, что находятся в войне с Россией.

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