В ДНР при атаках беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя

Пушилин: в ДНР при атаках дронов ВСУ два человека погибли, четыре пострадали

В пятницу два мирных жителя погибли, еще четверо получили ранения в результате атаки ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин,

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, Пушилин заявил, что один мужчина погиб в Кировском районе Донецка, другой погиб на автодороге Донецк — Новоазовск, также пострадали двое мужчин.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по торговому центру в Киевском районе города.

«В результате атаки БПЛА поврежден фасад здания ТЦ «Донецк-сити», — написал чиновник.

19 июня ВСУ дронами атаковали город Трубчевск в Брянской области, в результате чего ранение получил ребенок. Пострадавший мальчик уже доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.