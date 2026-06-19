В ДНР при атаках беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя

В пятницу два мирных жителя погибли, еще четверо получили ранения в результате атаки ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин,
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Кроме того, Пушилин заявил, что один мужчина погиб в Кировском районе Донецка, другой погиб на автодороге Донецк — Новоазовск, также пострадали двое мужчин.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по торговому центру в Киевском районе города.
«В результате атаки БПЛА поврежден фасад здания ТЦ «Донецк-сити», — написал чиновник.
19 июня ВСУ дронами атаковали город Трубчевск в Брянской области, в результате чего ранение получил ребенок. Пострадавший мальчик уже доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь.
Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.