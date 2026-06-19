Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Юрковка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, операцию провели подразделения группировки войск «Юг».

«После тщательной разведки силам ВСУ было нанесено мощное огневое поражение, что позволило штурмовым группам 88-й отдельной мотострелковой бригады прорвать оборону и овладеть населенным пунктом», — говорится в публикации.

В Минобороны также сообщили, что за прошедшую неделю российские военнослужащие освободили 37 опорных пунктов и 251 здание в Красном Лимане в ДНР. Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что за этот же период подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Артема и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.

Накануне российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.

17 июня российские бойцы группировки «Центр» взяли под контроль село Кутузовка в ДНР. Российские бойцы за сутки уничтожили сутки в населенном пункте более 70 украинских военнослужащих, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов оценил успехи российских войск на Славянском направлении.