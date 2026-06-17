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Армия

Группировка «Центр» взяла под контроль Кутузовку в ДНР

Минобороны: войска РФ освободили село Кутузовка в ДНР
Виталий Аньков/РИА Новости

Российские бойцы группировки «Центр» освободили село Кутузовка в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в донецкой Константиновке штурмовики «Южной» группировки войск ведут активное наступление и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Кроме того, российские силы продолжают ликвидировать подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в окружении в юго-западной части города.

Российские бойцы за минувшие сутки уничтожили сутки в Константиновке более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко на основе анализа сведений российского минобороны сообщил, что потери ВСУ, включая иностранных наемников, за май составили более 31 тыс. человек. Кроме того, российские подразделения уничтожили два танка, свыше десяти боевых машин РСЗО, две роботизированные платформы РСЗО, зенитную самоходную установку Gepard, 262 орудия полевой артиллерии, 195 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, почти 13,5 тысячи БПЛА различных типов и более 2,6 тыс. единиц боевой техники украинских войск.

Ранее российские военные уничтожили немецкий танк в зоне СВО.

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