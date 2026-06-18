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Армия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР
Сергей Мирный/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой народной республики», — говорится в публикации.

Также сообщается, что российские военные в ночь на 18 июня нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах армии страны. Отмечается, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки киевского режима».

В рамках операции российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и беспилотники большой дальности.

До этого стало известно, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны РФ сбили 992 беспилотника, а также четыре крылатые ракеты «Фламинго». Потери ВСУ в результате наступлений российской армии составили 1360 военных.

Ранее минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области.

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