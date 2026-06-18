Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой народной республики», — говорится в публикации.

Также сообщается, что российские военные в ночь на 18 июня нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах армии страны. Отмечается, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки киевского режима».

В рамках операции российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и беспилотники большой дальности.

До этого стало известно, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны РФ сбили 992 беспилотника, а также четыре крылатые ракеты «Фламинго». Потери ВСУ в результате наступлений российской армии составили 1360 военных.

Ранее минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области.