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Армия

Белоусов оценил успехи российских войск на Славянском направлении

Белоусов: российские войска решительно громят ВСУ на Славянском направлении
Министерство обороны РФ

Военнослужащие 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени маршала К. Е. Ворошилова решительно громят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Славянском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю взятия под контроль населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

«В упорных боях с неонацистами на Славянском направлении военнослужащие бригад, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима», — говорится в документе.

О переходе Рай-Александровки под контроль российских военных Минобороны РФ сообщило днем 18 июня. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск.

17 июня российские бойцы группировки «Центр» взяли под контроль село Кутузовка в ДНР. Российские бойцы за сутки уничтожили сутки в населенном пункте более 70 украинских военнослужащих, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

Ранее минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области.

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