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Армия

Российские войска поразили пункты дислокации в двух областях Украины

МО РФ: ВС РФ использовали ФАБ для атаки по пунктам дислокации ВСУ на Украине
РИА Новости

Российские войска использовали авиабомбы ФАБ-500 для атаки по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, были уничтожены до 30 украинских военных. Пункты временной дислокации украинских войск были обнаружены в ходе разведывательных мероприятий.

«Было подтверждено успешное поражение целей: 35-й отдельной бригады морской пехоты (уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ) в районе Моначиновки и ПВД 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии (уничтожено до 10 украинских военнослужащих) в районе населенного пункта Колона-Межевая», — говорится в сообщении Минобороны.

16 июня Минобороны РФ сообщало, что экипажи воздушно-космических сил России нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции по пунктам дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.

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