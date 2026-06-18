В Минобороны РФ рассказали, сколько было сбито дронов ВСУ над регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над регионами в течение дня 234 дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, средства ПВО уничтожали украинские беспилотники с 07:00 до 20:00 по московскому времени в небе над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили 992 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 10 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго». По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.