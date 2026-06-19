Израиль заявил о новых ударах по югу Ливана

Израиль сообщил, что с ночи наносит удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью 19 июня нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении израильской армии.

«После неоднократных нарушений режима прекращения огня террористической организацией 'Хезболла', Армия обороны Израиля наносила удары в течение всей ночи и продолжает наносить удары по террористам 'Хезболла' и объектам инфраструктуры в нескольких районах южного Ливана», — сообщает армейская пресс-служба.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пока не планирует выводить свои войска с территории южного Ливана, поскольку намерен обеспечить себе безопасность.

«Хезболла» (араб. – «Партия Аллаха») – ливанская шиитская военизированная группировка и политическая партия. Она была образована в 1982 году, во время военного конфликта в Южном Ливане, в который были вовлечены израильская армия и Организация освобождения Палестины. «Хезболла» была создана при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции для борьбы с израильским присутствием в регионе. Одной из целей группировки было установление в Ливане исламского режима по иранскому типу.

Ранее в Ливане оценили экономический ущерб от конфликта с Израилем.