За ночь над Россией уничтожили более 130 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила 133 дрона над 12-ю регионами России и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 июня уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Москва и Подмосковье ночью и утром 18 июня подверглись самой масштабной атаке беспилотников за последние два года. Силы противовоздушной обороны за утро сбили 194 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько беспилотников достигли Московского нефтеперерабатывающего завода.

Также произошел пожар на крупном рынке «Садовод». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе в результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.